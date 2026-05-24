Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 13:48

Происшествия

Тело россиянки, обнаруженное в Южной Осетии, направили на судмедэкспертизу

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Южная Осетия"

Тело гражданки РФ Анны Тыц, которое нашли после падения женщины в горную реку Большая Лиахва в Южной Осетии, направили на судмедэкспертизу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Следователи завершили работу на месте обнаружения тела россиянки, поэтому теперь труп направлен в морг.

Россиянка 1974 года рождения пропала в отдаленном селе Згубир Дзауского района 21 мая. Она приехала в Цхинвал в составе съемочной группы для того, чтобы показать фильм про участников СВО из Осетии, режиссером которого была она.

В поисках принимали участие свыше 200 сотрудников МЧС, МВД и Минобороны республики, а также были задействованы дроны. К мероприятиям подключилась и Грузия. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев лично контролировал процесс поисков.

За 3 дня спасатели обследовали примерно 70 километров – от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ. 24 мая тело россиянки было найдено примерно в 35 километрах от места происшествия вниз по течению.

Прокуратура начала проверку, в рамках которой будет дана оценка соответствию требованиям безопасности турбазы и подвесного моста, с которого упала женщина. Также проверят действия лиц, сопровождавших россиянку.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика