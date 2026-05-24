Тело россиянки, обнаруженное в Южной Осетии, направили на судмедэкспертизу

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Южная Осетия"

Тело гражданки РФ Анны Тыц, которое нашли после падения женщины в горную реку Большая Лиахва в Южной Осетии, направили на судмедэкспертизу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Следователи завершили работу на месте обнаружения тела россиянки, поэтому теперь труп направлен в морг.

Россиянка 1974 года рождения пропала в отдаленном селе Згубир Дзауского района 21 мая. Она приехала в Цхинвал в составе съемочной группы для того, чтобы показать фильм про участников СВО из Осетии, режиссером которого была она.

В поисках принимали участие свыше 200 сотрудников МЧС, МВД и Минобороны республики, а также были задействованы дроны. К мероприятиям подключилась и Грузия. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев лично контролировал процесс поисков.

За 3 дня спасатели обследовали примерно 70 километров – от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ. 24 мая тело россиянки было найдено примерно в 35 километрах от места происшествия вниз по течению.

Прокуратура начала проверку, в рамках которой будет дана оценка соответствию требованиям безопасности турбазы и подвесного моста, с которого упала женщина. Также проверят действия лиц, сопровождавших россиянку.

