24 мая, 12:50

Происшествия

Возникший из-за атаки БПЛА во Владимирской области пожар локализован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание, которое возникло из-за атаки украинских беспилотников на инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области, локализовано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в мессенджере MAX.

Через некоторое время он заявил о ликвидации открытого горения. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

О пожаре стало известно в ночь на 24 мая. В результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Местных жителей также призвали следовать правилам безопасности.

Всего в ночь на 24 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. По данным Минобороны РФ, дроны противника были сбиты в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

