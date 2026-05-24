24 мая, 10:45

Происшествия

Спасатели нашли тело россиянки, упавшей в горную реку в Южной Осетии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Южная Осетия"

Тело гражданки РФ, которая упала в реку Большая Лиахва в Южной Осетии, было найдено примерно в 35 километрах от места происшествия вниз по течению. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время на месте происшествия вместе с поисково-спасательной группой находится глава регионального ведомства Ибрагим Гассеев. О произошедшем уведомлены следственные органы.

О пропаже россиянки 1974 года рождения в отдаленном селе Згубир Дзауского района стало известно 21 мая. Она была режиссером фильма про участников СВО из Осетии и приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ кинокартины.

В поисках были задействованы более 200 сотрудников МЧС, МВД и Минобороны республики, а также БПЛА. К мероприятиям также подключилась Грузия. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев лично контролировал процесс поисков, получая информацию в оперативном порядке.

В течение трех дней спасатели обследовали почти 70 километров – от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ. Прокуратура начала проверку, в рамках которой будет дана оценка уровню безопасности турбазы и подвесного моста, с которого упала женщина.

