ТАСС: серия взрывов прогремела в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в столице Украины Киеве в ночь на 24 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося пока не приводятся, местные власти также пока не комментировали ситуацию. Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины.

Ранее российская армия поразила предприятие военной промышленности Украины и энергетические объекты, которые используются в интересах украинских военных. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и БПЛА.

Помимо этого, были поражены цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия, а также пункты временного нахождения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142-х районах.