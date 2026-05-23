Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 19:59

Политика

Лавров предложил отметить вклад политологов в СВО аббревиатурой СВОП

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) предложил использовать аналогичную аббревиатуру с другой расшифровкой – Специальная военная операция политологов.

Он пояснил, что политологи являются одними из тех, кто обладает большим опытом и нацелен на достижение целей спецоперации. В связи с этим следует отметить их вклад.

Лавров добавил, что за ходом СВО наблюдают не только друзья и соседи России, но и враги, поэтому дипломатия страны должна создавать подходящие условия для наиболее эффективных результатов российских бойцов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что военная победа в спецоперации уже просматривается по нескольким параметрам. Цели СВО, напомнил он, практически остаются неизменными, и ему хотелось бы скорейшего их достижения.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика