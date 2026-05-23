ТАСС: три человека погибли в ДТП в Ставропольском крае

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ставрополья"

Три человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Как рассказал собеседник журналистов, столкнулись два автомобиля. Также в результате аварии ранены пять человек, двое из которых – дети.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на улице Народного Ополчения в Москве. Один мужчина погиб. Уточнялось, что он вышел из авто после поломки и был сбит другой машиной.

Движение в районе ДТП было затруднено. На месте работали экстренные службы.

