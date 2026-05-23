Пожар на юго-востоке Москвы локализован

Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Возгорание, которое возникло на складе печатной продукции в Москве, локализовано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не появлялось.

Возгорание в административно-складском здании на Стахановской улице произошло утром 23 мая. Как сообщала пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, воспламенилась печатная продукция в производственном здании типографии на четвертом этаже.

При этом пламя частично перекинулось на пятый этаж. Находившиеся внутри люди эвакуировались самостоятельно до прибытия огнеборцев. На месте происшествия продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

