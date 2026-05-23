Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 05:12

Политика

Рубио заявил, что конфликт на Украине не закончится чьей-либо победой

Фото: AP Photo/Pool/Julia Demaree Nikhinson

Конфликт на Украине может завершиться военным путем, однако не в традиционном понимании военных побед. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции.

"(Конфликт. – Прим. ред.) не завершится военной победой какой-либо стороны, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы", – сказал Рубио.

Он не стал уточнять, каким видит окончание украинского конфликта. Вместо этого он призвал к продолжению мирных переговоров.

В МИД РФ заявляли, что украинского президента Владимира Зеленского более чем устраивает продолжение текущего конфликта. После разблокировки Украине кредита в 90 миллиардов евро от ЕС желание вести мирные переговоры у Зеленского категорически пропало.

Между тем Еврокомиссия построила свой весенний экономический прогноз, исходя из сценария продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах. Этот сценарий также предполагает сохранение в полном объеме и антироссийских санкций на весь рассматриваемый период.

Новости мира: Рубио заявил о готовности США помочь завершить конфликт на Украине

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика