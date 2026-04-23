Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 17:00

Общество

В России открылась регистрация на "Бессмертный полк онлайн"

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В России открылась регистрация на "Бессмертный полк онлайн". Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы.

Для того чтобы принять участие, необходимо до 6 мая включительно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложениях в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассниках" или мессенджере МАХ. В личном кабинете необходимо разместить фотографию и информацию о человеке со снимка. В случае необходимости можно использовать функцию улучшения фотографии и сделать ее цветной.

После этого можно поделиться историей о своем герое в социальных сетях. Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны.

"Первыми цифровое шествие увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета памяти проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западных рубежах страны – в Калининградской области", – указано в сообщении.

Чтобы обеспечить достоверность сведений, модерация поступающих анкет ведет в несколько этапов. К процессу привлекаются профессиональные историки. Такой подход помогает предотвращать попытки фальсификации истории, появления фейковых страниц и неуместного контента.

Ранее сообщалось, что генеральная репетиция парада на Красной площади, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая. Сам парад Победы традиционно состоится на Красной площади в Москве 9 мая.

Читайте также


обществоДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика