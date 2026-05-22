Собянин сообщил уже о восьмом сбитом беспилотнике, летевшем к Москве

Российские подразделения ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале.

Таким образом, силы ПВО ликвидировали уже восемь вражеских дронов в Московском регионе вечером 22 мая. Возможные последствия воздушной атаки устанавливаются.

На фоне угрозы БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения – авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.