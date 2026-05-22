МИД РФ назвал удар по колледжу в Старобельске атакой в духе германских нацистов

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске является целенаправленной атакой по гражданским в духе германских нацистов. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с украинской атакой.

"Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов", – указали дипломаты.

В министерстве подчеркнули, что совершенный удар не мог быть случайным. Терпящий поражение на поле боя киевский режим разворачивает открытый бесчеловечный террор против беззащитных детей. Однако все виновные в произошедшем будут установлены и понесут наказание.

Как добавили в МИД, подобные удары дальнобойным оружием, поставленным странами НАТО, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран Альянса.

"Располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением. <…> Киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта", – отметили в министерстве.

Там также обратили внимание, что атака произошла на фоне заявлений Киева относительно судеб детей, затронутых военными действиями.

В МИД призвали международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима президента Украины Владимира Зеленского и решительно осудить теракт в Старобельске.

Запрошенное российской стороной экстренное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию состоится в пятницу, 22 мая, в 22:00 по московскому времени, добавили в постпредстве России при Всемирной Организации.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа подверглись атаке со стороны украинских сил утром 22 мая. В результате инцидента пострадали 40 человек, 4 из которых погибли.

На момент обстрела в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Россия намерена привлечь к инциденту внимание международного сообщества, в том числе через ООН и ОБСЕ.