22 мая, 14:12
Антон Сихарулидзе переизбран главой Федерации фигурного катания на коньках России

Антон Сихарулидзе единогласно переизбран на пост главы президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает ТАСС.
Уточняется, что Сихарулидзе был единственным кандидатом на эту должность.
Ранее Дмитрий Свищев сменил Елену Вяльбе на посту главу Ассоциации лыжных видов спорта России. Его также выдвинули в президенты Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, которая появится на базе Федерации лыжных гонок.
До этого трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка в пятый раз переизбрали на должность президента Федерации хоккея России. Решение было принято единогласно.
