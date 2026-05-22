Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 10:59

Происшествия

Четыре человека погибли при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске

Фото: MAX/"МЧС РФ"

Четыре человека, предварительно, погибли в результате удара ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще остаются люди. На месте работают экстренные службы, медики и психологи, а следователи фиксируют последствия удара. Туда также выехал уполномоченный по правам человека в ЛНР.

"Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека", – подчеркнула Лантратова.

Она добавила, что в случае необходимости можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 707-56-67.

Согласно последним данным, которые привела министр здравоохранения региона Наталья Пащенко, в результате случившегося ранения получили 40 человек, включая 14 подростков.

ВСУ при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР 22 мая. Из-за этого произошло обрушение здания.

По слова главы республики Леонида Пасечника, в момент удара в учебном заведении находились 86 детей от 14 до 18 лет. По данным СМИ, под завалами могут быть более 10 человек, а по словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, – до 18.

Дипломат также заявил, что Москва предоставит все сведения о данной атаке ВСУ в международные организации, в том числе ОБСЕ и Совбез ООН. В настоящее время ведется сбор информации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что "террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям". В контексте этой темы она вспомнила, как нацисты расправились с несовершеннолетними в Керчи во время Великой Отечественной войны.

Читайте также


Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика