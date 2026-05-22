Четыре человека погибли при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске

Четыре человека, предварительно, погибли в результате удара ВСУ по общежитию в Старобельске ЛНР, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще остаются люди. На месте работают экстренные службы, медики и психологи, а следователи фиксируют последствия удара. Туда также выехал уполномоченный по правам человека в ЛНР.

"Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека", – подчеркнула Лантратова.

Она добавила, что в случае необходимости можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 707-56-67.

Согласно последним данным, которые привела министр здравоохранения региона Наталья Пащенко, в результате случившегося ранения получили 40 человек, включая 14 подростков.

ВСУ при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР 22 мая. Из-за этого произошло обрушение здания.

По слова главы республики Леонида Пасечника, в момент удара в учебном заведении находились 86 детей от 14 до 18 лет. По данным СМИ, под завалами могут быть более 10 человек, а по словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, – до 18.

Дипломат также заявил, что Москва предоставит все сведения о данной атаке ВСУ в международные организации, в том числе ОБСЕ и Совбез ООН. В настоящее время ведется сбор информации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что "террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям". В контексте этой темы она вспомнила, как нацисты расправились с несовершеннолетними в Керчи во время Великой Отечественной войны.

