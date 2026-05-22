Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 10:57

Общество

Около 300 россиян в Африке рискуют заразиться Эболой на банановых плантациях

Фото: ТАСС/AP/Dirole Lotsima Dieudonne

Около 300 россиян в Африке рискуют заразиться Эболой на банановых плантациях, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Это туристы, которые отдыхают на курортах Кении и Танзании – данные страны отнесены к территориям с повышенным эпидемиологическим риском, поскольку они находятся близко к Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, где зафиксированы вспышки Эболы.

По словам профессора-вирусолога Александра Бутейко, вирус чаще всего передается при контакте с зараженными людьми, животными или их биоматериалами. Тем не менее есть неочевидный путь. Например, на бананах могли остаться следы природных переносчиков инфекции, то есть летучих мышей.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией. В настоящий момент число смертей в двух провинциях ДРК выросло до 160.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион была отправлена группа специалистов Роспотребнадзора.

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика