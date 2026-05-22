Ограничения на полеты вновь введены в аэропорту Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вновь объявлены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сообщили в ведомстве.

Меры безопасности также объявлены в аэропортах Внуково и Домодедово – обе воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения вводятся в столичных аэропортах из-за очередной попытки атаки БПЛА. С вечера четверга, 21 мая, в Московском регионе было уничтожено уже семь дронов ВСУ.