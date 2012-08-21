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21 августа 2012, 09:25

Политика

Главой Московского угрозыска станет Александр Трушкин - СМИ

Начальником Московского уголовного розыска (МУР) уже в ближайшее время будет назначен полковник Александр Трушкин, пишут "Известия" со ссылкой на источники в правоохранительном ведомстве.

"Его кандидатура уже утверждена и согласованна. Остались формальности", - сообщил источник в МВД.

Александр Трушкин начал карьеру с должности постового, потом перешел в уголовный розыск, участвовал в раскрытии громких преступлений, в том числе в отношении курганской, медведковской и ореховской преступных группировок.

Несколько лет он работал под руководством действующего министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Помимо этого, пишет газета, появится новый руководитель и в столичном Управлении собственной безопасности (УСБ). Среди прочих кандидатов на эту должность называют первого замначальника управления собственной безопасности ФСИН Михаила Сапрончева.

Напомним, прежний глава столичного МУРа генерал-майор Олег Баранов в августе назначен начальником московской полиции.

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