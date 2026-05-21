21 мая, 22:55

Происшествия

Волонтер рассказала подробности поисков трехлетней девочки в Тульской области

Фото: МАХ/"Следком"

Трехлетнюю девочку, пропавшую в среду в поселке Дубна Тульской области, нашли живой. Ребенок сидел возле дерева у реки. Об этом рассказала волонтер поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ирина.

По ее словам, когда поисковая группа подошла к берегу и начала звать девочку, в ответ раздалось отчетливое "кря".

"Я подумала, что здесь уток быть не может, мы их до этого не слышали. На второй раз я крикнула, она также ответила "кря", и потом я ее позвала уже по имени. Она ответила: "Мама, я тут". И, конечно, тут уже все, мурашки побежали, ножки подкашиваются", – рассказала волонтер.

Девочку попросили не двигаться и дождаться спасателей, она послушалась и сидела на месте.

О пропаже ребенка стало известно ранее – в среду, 20 мая, девочка исчезла после прогулки. Поисково-спасательные работы проводились добровольцами совместно с сотрудниками СК и МЧС, кроме того, по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

