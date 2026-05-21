В аэропорту Домодедово введены временные ограничения

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом в МАХ сообщает Росавиация.

Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим возможны корректировки в расписании. Пассажирам порекомендовали следить за статусом рейсов через онлайн-табло.

На этом фоне система ПВО ликвидировала 2 вражеских БПЛА в небе над столицей. На месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого, 20 мая, на Москву также была совершена атака украинских беспилотников. В связи с опасностью ограничительные меры вводились в авиагаванях Внуково, Домодедово и Жуковоский, однако позднее были сняты.