21 мая, 10:37

Новые аудиоэкскурсии стали доступны пассажирам трамвайных маршрутов № 6 и 11

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры трамвайных маршрутов № 6 и 11 могут найти новые аудиоэкскурсии в сервисе московского транспорта. Им расскажут о районах, их архитектуре и интересных местах, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, на маршруте № 6 можно узнать о старинных усадьбах на севере и северо-западе столицы, об уникальном трамвайном тоннеле под каналом имени Москвы, а также о поселке художников "Сокол" и щукинском академгородке.

Аудиоэкскурсия маршрута № 11 будет интересна тем, кто хочет послушать о столичных парках, в том числе о ВДНХ, "Лосином острове", Измайловском лесопарке. Кроме того, аудиогид расскажет о солдатских слободах Петра I и домах 1930-х и 1950-х годов постройки.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, сейчас аудиоэкскурсии есть уже на 6 маршрутах. Сервис продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 23 мая, в столичном метрополитене пройдет экскурсия. Гости посетят электродепо "Измайлово", проедут на историческом поезде, посмотрят на ночной город с метромоста. Кроме того, их ждут интересные рассказы об истории метро.

