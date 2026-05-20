Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 16:43

Город

В Москве организовали бесплатную раздачу воды из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирам столичного транспорта бесплатно раздают воду из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

До 18:00 инспекторы ЦОМП предлагают бутылки с водой на станциях Филевской линии метро "Филевский парк", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская". Кроме того, получить воду можно на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Северные ворота и Южные ворота.

До 17:00 сотрудники ЦППК проводят раздачу воды на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская. Кроме того, воду можно получить в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Также бутилированная вода доступна пассажирам "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах возле станции метро "Ховрино". Раздачу воды организовали и в автобусах на Домодедовском направлении.

В свою очередь, сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД раздают бутылки с водой на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город". Москвичи и туристы в любое время могут утолить жажду, воспользовавшись кулерами с водой в салонах электросудов.

В департаменте подчеркнули, что специалисты следят за температурой воздуха и при необходимости обновят список станций, на которых будет проводиться раздача бутылок с водой.

В среду, 20 мая, в столице был побит суточный рекорд тепла 129-летней давности. Днем столбики термометров на метеостанции ВДНХ показали 30 градусов. Прошлый максимум для этого дня был зафиксирован в 1897 году, когда воздух в городе прогрелся до 29,7 градуса.

Москвичи выбирают пляжи и водные развлечения в жару

Читайте также


городтранспортпогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика