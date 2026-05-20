Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 16:22

Политика

Захарова заявила о набирающем обороты неоварварстве в культуре

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Культурное неоварварство в последнее время набирает обороты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство, когда музеи, театры отменяются, когда ранее согласованные экспозиции, выставки или гастроли буквально закрываются и перечеркиваются, когда людей, посвятивших всю свою жизнь музейному делу, изучению культур и искусства, не только своей собственной страны, собственного народа, но и других народов, ставят под санкции. Это есть неоварварство", – сказала дипломат во время мероприятия "Интермузей БРИКС+".

По ее словам, такие тенденции – это общий вызов для всех. Представитель МИД подчеркнула, что есть два пути: или соглашаться на это, или нет. В первом случае наступит конец цивилизации, люди перестанут узнавать друг друга.

"А что значит узнавать друг друга? Предотвращать конфликты", – пояснила дипломат.

При другом сценарии обществу нужно будет вести проактивную борьбу, резюмировала она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал критерии для отбора участников "Евровидения". Он подчеркнул, что Москва "не потянет" похожие на сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) требования для участников. Министр также отметил, что не слышал комментарии самих организаторов мероприятия относительно России.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика