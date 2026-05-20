Сергей Собянин принял участие в параде кадет "Не прервется связь поколений"

Сергей Собянин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в параде кадетского движения Москвы, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Мероприятие прошло на территории комплекса "Поклонная гора" рядом с Музеем Победы.

"Поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Здесь, на Поклонной горе, мы особенно чувствуем величие подвига нашего народа и вспоминаем ту огромную цену, которую пришлось заплатить за победу над фашистами Германии", – сказал мэр столицы перед началом торжественного марша.

По словам Собянина, чувство подвига разделяют правнуки тех, кто отстоял Москву, освободил страну от оккупантов и взял Берлин. Кроме того, кадеты хорошо знают историю РФ и мечтают вписать в нее свои имена. Кадеты также отличаются целеустремленностью, высокими достижениями в учебе, спорте, творчестве, отметил он.

"Вы – патриоты нашей страны и упорно готовите себя к благородному и важному делу – служению Отечеству и народу. Пусть все у вас получится, друзья. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь кадетского братства. Пусть никогда не прерывается связь поколений народа-победителя", – добавил мэр.

В ходе мероприятия Собянин также вручил благодарственное письмо столичной школе № 1770 за верность традициям кадетского движения Москвы.

В то же время Кравцов отметил, что парад кадетского движения стал важной частью сохранения исторической памяти и символом преемственности поколений. Он указал, что в кадетских корпусах, школах и классах по всей стране обучаются порядка миллиона ребят.

"Пусть господь хранит Россию, родину нашу, первопрестольный град наш Москву, и народ наш, и особенно молодежь, которой придется еще многое сделать для дальнейшего процветания жизни нашей любимой страны, нашей родины России", – обратился к кадетам с приветственным словом патриарх Кирилл.

Парад завершился возложением цветов к Вечному огню на Поклонной горе. По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в параде приняли участие 52 парадных расчета, то есть более 3 500 кадет. В марше принимали участие учащиеся Москвы, Cанкт-Петербурга, Ижевска, Луганска, Перми и белорусских городов.

Всего на торжественном мероприятии было 7 000 человек, включая ветеранов боевых действий, участников СВО, представителей законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств и общественных организаций, педагогов, родителей и учащихся школ.

Ранее на площадке школы № 1391 в районе Бекасово прошел четвертый ежегодный фестиваль "Кадетская весна". Участников мероприятия поприветствовал Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин. Фестиваль продолжился традиционным парадом, после которого кадеты исполнили вальс.

