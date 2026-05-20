Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 07:44

Политика

Си Цзиньпин призвал построить справедливую систему глобального управления

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Владимиром Путиным подчеркнул необходимость создания более справедливой системы глобального управления. Об этом сообщает ТАСС.

Китайский лидер отметил, что как постоянные члены Совбеза ООН и ключевые мировые державы, Пекин и Москва должны стремиться к национальному возрождению, укрепляя стратегическое партнерство и повышая его качество.

Именно это, по его словам, поможет построить более рациональную систему глобального управления.

Вместе с тем Си Цзиньпин обратил внимание на то, что отношения между двумя странами удалось вывести на высокий уровень благодаря общей решимости и усилиям по укреплению политического взаимодоверия и стратегического сотрудничества.

"Парадигма выстраивания межгосударственных отношений (РФ и КНР. – Прим. ред.) нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит ценную стабильность и предсказуемость в хаотичный мир", – заявил глава КНР.

Немаловажную роль в этом также сыграло подписание 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, продолжил он. Соглашение, в частности, стало институциональной основой для долгосрочного и всестороннего стратегического взаимодействия, что привело к значительному прогрессу в отношениях между двумя государствами.

"Китай поддерживает продление китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и будет работать с Россией над соблюдением духа этого договора и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией "спина к спине", – заключил Си Цзиньпин.

Путин прибыл с официальным визитом в Пекин 19 мая в сопровождении вице-премьеров Дениса Мантурова, Татьяны Голиковой, Александра Новака, Юрия Трутнева и Дмитрия Чернышенко, а также других высокопоставленных лиц.

Поездка приурочена к юбилею Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам переговоров в разных форматах планируется подписать около 40 документов.

Консультации двух лидеров проходят в Доме народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь. До начала встречи Си Цзиньпин ждал Путина на площади, куда российский президент прибыл на своем "Аурусе".

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика