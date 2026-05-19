Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 22:48

Происшествия

Крупный пожар на складе под Дмитровом локализован

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожар на складе в Дмитровском районе Подмосковья локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В администрации Дмитровского муниципального округа уточнили, что угрозы для жилых домов и местных жителей нет. Сообщение о возгорании поступило около 21:00 19 мая.

Дмитровская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Точные причины возгорания будут определены после ликвидации горения по результатам пожарно-технической экспертизы.

О крупном возгорании стало известно вечером 19 мая. Ведомство информировало, что площадь возгорания в селе Белый Раст достигла около 5 тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка. К тушению привлекались порядка 50 человек и 17 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика