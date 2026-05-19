Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети WeChat

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев создал аккаунт в китайской социальной сети WeChat. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

В соцсети Дмитриев написал, что будет делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Основные мероприятия в рамках двухдневного визита запланированы на 20 мая. Сначала пройдет торжественная церемония встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь, после чего в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Перед поездкой президент выступил с видеообращением к китайскому народу. Публикация собрала сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok (Douyin).