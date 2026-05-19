19 мая, 20:54

Мурашко заявил об отсутствии риска распространения Эболы в России

Фото: 123RF.com/mshmeljov

Риска распространения лихорадки Эбола в России нет. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко по итогам визита на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

В рамках мероприятия он обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом поставки российских вакцин в Демократическую Республику Конго (ДРК) и Уганду на фоне вспышки заболевания.

"Специалисты Роспотребнадзора выдвигаются для оказания помощи по вопросу вакцин и препаратов", – цитирует министра РИА Новости.

ВОЗ известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и свыше 130 смертях, которые могли наступить из-за болезни. В частности, 30 случаев заражения подтверждены на севере ДРК, еще 2 – в Уганде.

Минздрав Уганды временно запретил рукопожатия в целях борьбы с Эболой. Мера направлена на сокращение физического контакта и предотвращение дальнейшего распространения вируса. В свою очередь, посольство в ДРК рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей из-за вспышки заболевания.

общество

