Москвичей предупредили о мошенниках, звонящих от имени сотрудников поликлиник

Мошенники звонят под видом сотрудников поликлиник и приглашают на сдачу анализов, а потом просят назвать код из СМС. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

"Они (злоумышленники. – Прим. ред.) называют это "номером очереди" для прохождения процедуры у специалиста", – уточнили в ведомстве.

Сотрудники московских поликлиник никогда не запрашивают коды из СМС и личные данные по телефону. Это делают исключительно аферисты с целью получения доступа к аккаунту на портале "Госуслуги", предупредили в департаменте.

Тем временем в России зафиксирована очередная волна рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Ссылки в них ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией". Отправители писем представляются якобы госорганами.