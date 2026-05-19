Три вспышки максимального уровня произошли на обратной стороне Солнца

Фото: 123RF.com/somstock

Три вспышки высшего уровня Х произошли на обратной стороне Солнца. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышки, возникшие в образовавшемся суперцентре на поверхности звезды, зарегистрировал аппарат Solar Orbiter. Высвободившаяся энергия может воздействовать только на Меркурий. Другая ближайшая планета, для которой видна обратная сторона Солнца, – Уран.

"При этом, судя по поступающим снимкам обратной солнечной стороны, произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землей, начали стремительно таять", – уточнили ученые.

Ранее на обратной стороне Солнца появилась огромная группа пятен, которая может стать одной из самых опасных за последние годы. Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал, что на фоне их возникновения возрастает количество магнитных бурь.