Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 13:28

Туризм

В РСТ заявили, что вспышка Эболы не затрагивает популярные у туристов направления

Фото: depositphotos/shalamov

Вспышка лихорадки Эбола в Африке не затрагивает популярные у российских туристов направления. Об этом заявил соруководитель комитета по выездному туризму РСТ Дмитрий Арутюнов.

"Нужно понимать, что вспышка происходит в Демократической Республике Конго (ДРК), которая значительно больше Республики Конго. Российских туристов там (в ДРК) чрезвычайно мало. <…> Сейчас в стране идет гражданская война и мы не возим туда туристов", – приводит слова Арутюнова пресс-служба РСТ.

По его словам, туристы чаще предпочитают Руанду или Уганду, где туристическая инфраструктура и санитарные условия находятся на другом уровне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) принимает все необходимые меры для локализации вспышки и недопущения ее распространения, а туроператоры внимательно следят за развитием ситуации.

Массовые туристические маршруты из России, как правило, не проходят через регионы, где зарегистрированы случаи заболевания. Для российских туристов на сегодняшний день никакой непосредственной опасности нет.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури – поступили 5 мая. В ДРК и соседней Уганде было объявлено о вспышке заболевания, после чего ВОЗ признала международной ЧС эпидемию лихорадки Эбола в этих странах.

По последним данным, ВОЗ известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и свыше 130 подозреваемых смертях. В частности, 30 случаев заражения подтверждены на севере ДРК, два – в Уганде.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки в России отсутствует. В свою очередь, посольство в ДРК рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей из-за Эболы.

Посольство в Конго сообщило, что россиян нет среди заразившихся Эболой

Читайте также


туризмза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика