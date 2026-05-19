19 мая, 10:50

Общество

В ВОЗ заявили о 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях в мире

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и свыше 130 подозреваемых смертях. Об этом заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

По информации главы ВОЗ, 30 случаев заражения подтверждены на севере Демократической Республики Конго (ДРК), два подтверждены в Уганде. Среди заразившихся есть гражданин США, который был переведен на лечение в Германию.

"Я крайне обеспокоен скоростью и масштабом распространения этой эпидемии", – приводит слова Гебрейесуса РИА Новости.

Он подчеркнул, что впервые в истории объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения заболевания до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури – поступили 5 мая. В ДРК и соседней Уганде было объявлено о вспышке заболевания. ВОЗ признала международной ЧС эпидемию лихорадки Эбола в этих странах.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической обстановкой в мире.

В свою очередь, посольство России в ДРК рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей из-за Эболы. Кроме того, россиян призвали незамедлительно обращаться в диппредставительство в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.

Посольство в Конго сообщило, что россиян нет среди заразившихся Эболой

