19 мая, 10:17

Наука

Астрономы спрогнозировали короткий "мертвый сезон" на Солнце

Фото: depositphotos/magann

Короткий "мертвый сезон" начнется на Солнце с 20 мая, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, на видимой стороне Солнца заканчивается энергия. 19 мая – последний день, когда еще возможны небольшие события.

Спад вспышечной активности предположительно продлится 2–3 суток. После этого с обратной стороны Солнца на видимую сторону начнут выходить активные центры, пояснили в лаборатории.

Также отмечается, что во вторник, 19 мая, есть небольшая вероятность возникновения на Земле магнитной бури. Однако со среды "все уйдет в полный ноль".

Ранее на Солнце появилась огромная группа пятен. Они расположены на обратной стороне звезды. Наблюдение за пятнами ведет космический аппарат Solar Orbiter.

Ученый Натан Эйсмонт заявил, что появление таких пятен необычно большого размера может представлять опасность, так как на их фоне возрастает количество магнитных бурь. Он добавил, что подобная активность представляет угрозу для технологических систем.

