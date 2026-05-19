19 мая, 05:26

Мадьяр назвал Киеву 11 условий для вступления Украины в Евросоюз

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Украинским властям необходимо выполнить 11 условий Будапешта касательно прав венгров в Закарпатье, для одобрения вступления в Евросоюз. Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадьяр в ходе правительственного брифинга, сообщает портал Portfolio.

Речь идет о восстановлении права венгров на использование языка, однако другие подробности Мадьяр не привел. Премьер добавил, что уже получил сообщение от Киева о готовности к скорейшему началу переговоров.

Ранее стало известно, что Евросоюз может начать прямые переговоры с Киевом о членстве в объединении в июне. По словам еврокомиссара по расширению Марты Кос, Мадьяр пообещал относиться ко всем странам-кандидатам на равных.

Кроме того, в июне Еврокомиссия собирается передать Киеву 9,1 миллиарда евро из обещанных 90 миллиардов. Уточнялось, что 5,9 миллиардов из выделенных денег направят на военные нужды, а еще 3,2 миллиарда – на макрофинансовую помощь.

