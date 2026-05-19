Ограничения на полеты сняты в Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе Домодедово в ночь на 19 мая на фоне очередной попытки атаки БПЛА. Так, минувшей ночью в столичном регионе были уничтожены два вражеских дрона.

Между тем аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.