В "Делимобиле" дали водителям инструкцию по минимизации последствий сбоя

Пользователи "Делимобиля", у которых возникли сложности с завершением аренды на фоне сбоя, могут закрыть автомобиль через Bluetooth во время активной сессии. Об этом "Москве 24" рассказала руководитель отдела внешних коммуникаций компании Ольга Кузичева.

Завершить поездку, по ее словам, можно будет после восстановления работы приложения.

"Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней", – добавила представитель каршеринга.

Команда компании работает в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу сервиса. По всем вопросам клиентам рекомендовано обращаться в поддержку через приложение или по электронной почте info.sobacodelimobil.ru.

Сбой, произошедший 18 мая, затронул пользователей сервиса в Москве и других городах России. Клиенты сообщали, что не могут закрыть автомобили, так как приложение не работает.

Некоторые пользователи уточнили, что у них продолжают списываться деньги за поездку. Другие автомобилисты добавили, что у многих авто заблокировались, когда те ненадолго отошли. В машинах остались их личные вещи.

