Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 20:13

Транспорт

В "Делимобиле" дали водителям инструкцию по минимизации последствий сбоя

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пользователи "Делимобиля", у которых возникли сложности с завершением аренды на фоне сбоя, могут закрыть автомобиль через Bluetooth во время активной сессии. Об этом "Москве 24" рассказала руководитель отдела внешних коммуникаций компании Ольга Кузичева.

Завершить поездку, по ее словам, можно будет после восстановления работы приложения.

"Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней", – добавила представитель каршеринга.

Команда компании работает в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу сервиса. По всем вопросам клиентам рекомендовано обращаться в поддержку через приложение или по электронной почте info.sobacodelimobil.ru.

Сбой, произошедший 18 мая, затронул пользователей сервиса в Москве и других городах России. Клиенты сообщали, что не могут закрыть автомобили, так как приложение не работает.

Некоторые пользователи уточнили, что у них продолжают списываться деньги за поездку. Другие автомобилисты добавили, что у многих авто заблокировались, когда те ненадолго отошли. В машинах остались их личные вещи.

Читайте также


транспорттехнологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика