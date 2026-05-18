17-летняя девушка погибла при атаке ВСУ на автобус в ЛНР

17-летняя девушка погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый микроавтобус Лисичанск – Северодонецк в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в MAX.

По его словам, через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет. Пасечник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

"Смерть невинных детей не может остаться безнаказанной: киевский режим должен ответить за каждое преступление", – заявил он.

Кроме того, ранения в результате удара получили 3 человека. На место ЧП оперативно прибыли медики. Пострадавшие были доставлены в больницу. Глава ЛНР пожелал раненым скорейшего выздоровления.

По словам Пасечника, украинский дрон прицельно ударил по гражданскому транспорту и мирному населению.

Ранее свыше 60 домов в Севастополе получили повреждения при массированной атаке ВСУ. По словам директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, всего силы ПВО сбили 64 беспилотника. Погибших и пострадавших нет.