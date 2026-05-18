Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 18:04

Происшествия

17-летняя девушка погибла при атаке ВСУ на автобус в ЛНР

Фото: МАХ/"Леонид Пасечник"

17-летняя девушка погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый микроавтобус Лисичанск – Северодонецк в Луганской Народной Республике, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в MAX.

По его словам, через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет. Пасечник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

"Смерть невинных детей не может остаться безнаказанной: киевский режим должен ответить за каждое преступление", – заявил он.

Кроме того, ранения в результате удара получили 3 человека. На место ЧП оперативно прибыли медики. Пострадавшие были доставлены в больницу. Глава ЛНР пожелал раненым скорейшего выздоровления.

По словам Пасечника, украинский дрон прицельно ударил по гражданскому транспорту и мирному населению.

Ранее свыше 60 домов в Севастополе получили повреждения при массированной атаке ВСУ. По словам директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, всего силы ПВО сбили 64 беспилотника. Погибших и пострадавших нет.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика