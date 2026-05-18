18 мая, 17:13

Технологии

День технологий пройдет 30 мая в кластере "Ломоносов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День технологий пройдет 30 мая в кластере "Ломоносов", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Он объединит представителей технологических компаний, IT-стартапов, города и образовательных учреждений, а также студентов и начинающих технических специалистов, отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Центральной темой деловой программы станет кибербезопасность. Об актуальных угрозах и практических инструментах для защиты бизнеса расскажут эксперты технологических компаний "Как не потерять бизнес из-за киберинцидента".

Ключевая дискуссия программы – разговор с руководителями компаний, которые столкнулись с серьезными киберинцидентами и их последствиями. Можно будет обсудить, как отличить сбой от серьезного кризиса, какие последствия для бизнеса самые сложные, а какие управленческие решения могут усилить или уменьшить ущерб.

Проанализировать цифровой след компании, а также степень зрелости процессов и выявить слабое звено можно будет в практическом блоке "Ваш бизнес глазами хакера".

Другое важное направление – ориентированный на студентов трек "Твой старт: от обучения к карьере", на котором эксперты хайтек-индустрии поделятся информацией о своих проектах, ожиданиях работодателей, развитии ключевых навыков и многом другом.

Узнать об изменениях на рынке труда, а также о том, как искусственный интеллект влияет на IT-направление и какие профессии будут популярны в будущем, можно будет на мастер-классе "Рынок труда и тренды".

Кроме того, будут работать стенды ведущих учебных заведений, таких как Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московского авиационного института и многих других. Их представители расскажут о программах подготовки и дополнительном образовании.

Олимпиада по программированию пройдет для студентов технических специальностей и опытных специалистов. Участникам предложат на выбор два направления – алгоритмический или ML-трек, после чего дадут несколько часов на выполнение заданий. Для того чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию.

Кроме того, во дворе кластера откроется научно-популярная сцена. Всех, кто интересуется технологиями, объединит трек "Научпоп: открытый лекторий о технологиях". Спикеры расскажут о киберменеджерах, а также обсудят создание 4D-видео с помощью нейросетей, поговорят о нейроотличиях и о том, как через это усилить команду.

В частности, в программу войдет формат "Классная встреча: 100 вопросов взрослому" – открытый разговор детей и подростков с первыми лицами города.

Позже вечером на сцене пройдет показ фильма "Как получить доступ ко всему: реверс-инжиниринг", а в 19:30 начнется музыкальный концерт, который завершит мероприятие.

Чтобы принять участие в Дне технологий, нужно пройти регистрацию на сайте Московской недели предпринимательства.

Ранее ГБУ "Малый бизнес Москвы" пригласило всех желающих на конференцию "Маркетингмания: новые горизонты продаж". Мероприятие состоится 29 мая в рамках Московской недели предпринимательства. Также в программе ожидаются выступления, посвященные актуальным маркетинговым инструментам и стратегиям удержания клиентов.

технологиигород

