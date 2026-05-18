Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 13:49

Транспорт

Фотозоны с красной буквой "М" установили в метро Москвы ко дню рождения подземки

Фото: mosmetro.ru

Фотозоны, центральным элементом которых стала красная буква "М", установили в Московском метрополитене в честь его 91-летия. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Тематические локации доступны к посещению у выходов № 1 станций "Маяковская" и "Курская", а также в переходе между БКЛ и Солнцевской линией на "Мичуринском проспекте".

Помимо этого, возле вестибюлей 10 станций были размещены праздничные инсталляции. Найти их можно у выходов № 1 станций "Спортивная", "Парк культуры", "Краснопресненская", "Белорусская", "Добрынинская", "Ленинский проспект" и "Савеловская".

Еще двумя площадками стали выход № 2 у "Динамо" и "Рижской" БКЛ, а также выход № 6 рядом с "Марьиной Рощей".

"Приходите посмотреть оформление и сделать яркие праздничные фото до 29 мая включительно", – добавили в департаменте.

В этом году столичной подземке исполнился 91 год. С праздником метрополитен поздравил Сергей Собянин, который напомнил, что метро за все свое время существования стало любовью и гордостью жителей мегаполиса.

Главной силой Московского метрополитена мэр назвал сплоченный трудовой коллектив. Он выразил благодарность сотрудникам за их добросовестный труд с заботой о людях, а также за большой вклад в развитие столицы как лучшего города Земли.

Экскурсия в электродепо "Северное" прошла в день рождения столичного метро

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика