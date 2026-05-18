18 мая, 08:14

Общество

В Москве побит рекорд 122-летней давности по количеству осадков

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Москве побит рекорд 122-летней давности по количеству осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, метеостанция ВДНХ за минувшие сутки зафиксировала 34 миллиметра осадков, или 55% месячной нормы. В частности, 28 миллиметров осадков выпало 17 мая, а еще 6 – в ночь на 18-е число.

Помимо этого, 17 мая был побит суточный рекорд осадков, который сохранялся с 1904 года со значением в 21,1 миллиметра осадков. Метеоролог рассказал, что большое количество осадков наблюдалось на метеостанциях Долгопрудный (25 миллиметров), Немчиновка и Ново-Иерусалим (19), Клин (18) и Шаховской (17).

Тишковец уточнил, что в ближайшие двое суток осадки не ожидаются.

На этой неделе воздух в столичном регионе прогреется до 30–32 градусов. Температура повысится из-за распространения из Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр европейской России.

На этом фоне в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 00:00 субботы, 23 мая.

21 мая станет самым теплым днем на неделе в Москве

обществопогода

