18 мая, 07:31

Силы ПВО сбили 50 украинских БПЛА над Россией в ночь на 18 мая

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны в течение минувшей ночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Прилет дронов самолетного типа фиксировался в период с 21:00 по московскому времени 17 мая до 07:00 18-го числа. В частности, БПЛА были замечены в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями.

Также аппараты удалось перехватить в воздушном пространстве Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.

Ранее три человека погибли при атаке дронов в подмосковных Химках и в деревне Погорелки в Мытищах. Предварительно, еще четыре получили ранения. Всем им оказали необходимую помощь, подчеркивал губернатор региона Андрей Воробьев.

Кроме того, еще несколько домов получили повреждения, в том числе в Красногорске, Дедовске и в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе.

