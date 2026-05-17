17 мая, 23:23

Суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 17 мая обновлен в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 17 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По данным метеостанции на ВДНХ, в воскресенье, 17 мая, в столице выпало 28 миллиметров осадков. По словам синоптика, прежнее достижение для этого дня было на 6,9 миллиметра меньше и принадлежало 1904 году.

Он также добавил, что за несколько часов в столице выпала почти половина месячной нормы осадков – 46%. Дожди носили очаговый характер.

В Подмосковье больше всего осадков – 18 миллиметров – зафиксировала метеостанция Долгопрудного, добавил Леус. 7 миллиметров выпало в Луговой и Люберцах, а на остальных метеостанциях количество осадков было еще меньше.

Синоптик также подчеркнул, что в первой половине ночи еще возможны очаговые дожди с грозами, затем погода наладится, а под утро местами опустятся очаги туманов.

Ливень, гроза и град обрушились на Москву в воскресенье вечером, 17 мая. Уточнялось, что град размером с горошину наблюдался в Сокольниках. Раскаты грома вместе с дождем были замечены на востоке и юго-востоке области, а гроза – на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы.

До этого в Московском регионе из-за ожидаемых грозы и дождя был объявлен желтый уровень погодной опасности. Отмечалось, что предупреждение действует до конца суток, 17 мая.

