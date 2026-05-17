Ливень с грозой обрушились на Москву

Ливень, гроза и град обрушились на Москву в воскресенье вечером, 17 мая.

В частности, град размером с горошину наблюдался в Сокольниках. Раскаты грома вместе с дождем замечены на востоке и юго-востоке области, а именно в городах Жуковский, Раменское, Бронницы и Балашиха.

Кроме того, гроза начинается на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы – районах Жулебино, Выхино, Новогиреево и Медведково.

Ранее в Московском регионе из-за ожидаемых грозы и дождя был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до конца суток, 17 мая. По данным метеорологов, всего на мегаполис может пролиться до 5 миллиметров осадков.