17 мая
Ливень с грозой обрушились на Москву
Москва 24
Ливень, гроза и град обрушились на Москву в воскресенье вечером, 17 мая.
В частности, град размером с горошину наблюдался в Сокольниках. Раскаты грома вместе с дождем замечены на востоке и юго-востоке области, а именно в городах Жуковский, Раменское, Бронницы и Балашиха.
Кроме того, гроза начинается на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы – районах Жулебино, Выхино, Новогиреево и Медведково.
Ранее в Московском регионе из-за ожидаемых грозы и дождя был объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до конца суток, 17 мая. По данным метеорологов, всего на мегаполис может пролиться до 5 миллиметров осадков.
