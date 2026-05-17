ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС

Украинские войска при помощи артиллерии обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС. В результате повреждения получили кровля здания и несколько автобусов для перевозки сотрудников, сообщила пресс-служба станции.

"К счастью, пострадавших нет, возгорания не произошло. Помимо этого, на участке связи, расположенном возле транспортного цеха зафиксированы повреждения окон", – говорится в сообщении.

Кроме того, в это же время БПЛА атаковал подстанцию "Радуга". Дрон был сбит в воздухе, детонации не произошло.

Запорожская АЭС подчеркнула, что продолжает работу в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации выявлено не было. Все технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы.

16 мая ВСУ также попытались ударить дроном по территории Запорожской АЭС. Беспилотник упал возле энергоблоков. При падении дрон не сдетонировал. В результате ЧП никто не пострадал.

