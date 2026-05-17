Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 18:59

Происшествия

ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Украинские войска при помощи артиллерии обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС. В результате повреждения получили кровля здания и несколько автобусов для перевозки сотрудников, сообщила пресс-служба станции.

"К счастью, пострадавших нет, возгорания не произошло. Помимо этого, на участке связи, расположенном возле транспортного цеха зафиксированы повреждения окон", – говорится в сообщении.

Кроме того, в это же время БПЛА атаковал подстанцию "Радуга". Дрон был сбит в воздухе, детонации не произошло.

Запорожская АЭС подчеркнула, что продолжает работу в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации выявлено не было. Все технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы.

16 мая ВСУ также попытались ударить дроном по территории Запорожской АЭС. Беспилотник упал возле энергоблоков. При падении дрон не сдетонировал. В результате ЧП никто не пострадал.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика