17 мая, 16:51

Гражданин Индии погиб при атаке БПЛА в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гражданин Индии погиб в результате беспилотной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье, сообщило посольство Индии в столице в соцсети Х.

Еще трое человек получили ранения, добавили в посольстве. Сотрудники диппредставительства выехали на место происшествия, а также навестили пострадавших в больнице.

Также посольство выразило искренние соболезнования семье погибшего и отметило, что делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим. Вместе с тем дипмиссия тесно взаимодействует с местными властями.

Ранее сообщалось, что при атаке дронов в подмосковных Химках и в деревне Погорелки в Мытищах погибли 3 человека. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев, всем пострадавшим оказывается помощь.

Также повреждения получили еще несколько домов, в том числе в Красногорске, Дедовске и в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе.

Соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки дронов, взяла на контроль прокуратура Подмосковья. Уточнялось, что городские прокуроры лично контролируют ситуацию в местах приема и размещения людей.

