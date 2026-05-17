Гражданин Индии погиб при атаке БПЛА в Подмосковье

Гражданин Индии погиб в результате беспилотной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье, сообщило посольство Индии в столице в соцсети Х.

Еще трое человек получили ранения, добавили в посольстве. Сотрудники диппредставительства выехали на место происшествия, а также навестили пострадавших в больнице.

Также посольство выразило искренние соболезнования семье погибшего и отметило, что делает все возможное для оказания необходимой помощи пострадавшим. Вместе с тем дипмиссия тесно взаимодействует с местными властями.

Ранее сообщалось, что при атаке дронов в подмосковных Химках и в деревне Погорелки в Мытищах погибли 3 человека. Как заявил губернатор региона Андрей Воробьев, всем пострадавшим оказывается помощь.

Также повреждения получили еще несколько домов, в том числе в Красногорске, Дедовске и в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе.

Соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки дронов, взяла на контроль прокуратура Подмосковья. Уточнялось, что городские прокуроры лично контролируют ситуацию в местах приема и размещения людей.