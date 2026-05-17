Прокуратура Подмосковья взяла на контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи", – говорится в публикации.

По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры лично контролируют ситуацию в местах приема и размещения людей. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия по телефону +7 (916)240-31-28.

Три человека погибли при атаке дронов в подмосковных Химках и в деревне Погорелки в Мытищах. Всем раненым оказывается помощь, заверил губернатор региона Андрей Воробьев.

Кроме того, еще несколько домов получили повреждения, в том числе в Красногорске, Дедовске и в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе.