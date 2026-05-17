МНПЗ работает штатно после атаки БПЛА – Собянин

12 человек пострадали в результате попадания БПЛА возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Ранения получила смена строителей, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"Технология завода не нарушена. Повреждено три дома", – написал он.

При этом, как уточнил Собянин, к настоящему времени силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили уже более 120 БПЛА, которые направлялись в сторону столицы. На месте падения обломков задействованы специалисты экстренных служб.

