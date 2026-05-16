Собянин: еще четыре направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил на своей странице в MAX Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских дронов на российскую столицу началась в ночь на пятницу, 15 мая. К настоящему времени на подлете к столице нейтрализованы уже 42 БПЛА.

На фоне атаки в аэропортах столицы объявлены временные ограничения. В частности, аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

