Система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве – Собянин

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, 16 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения их фрагментов задействованы специалисты экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась еще в ночь на пятницу, 15 мая. К настоящему времени на подлете к столице нейтрализованы уже 38 беспилотников.

На фоне этого в аэропортах столичного региона были объявлены временные ограничения. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Спустя время ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты. При этом Внуково стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

