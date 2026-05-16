Открытое горение ликвидировано на автозаправке в Пятигорске

Открытое горение ликвидировано на газовой автозаправке в Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным МЧС, на месте ЧП проводится проливка и разбор конструкций. Всего на пожаре работают порядка 60 человек и 29 единиц техники.

Взрыв с последующим возгоранием произошел при разгрузке газовоза в районе улицы Ермолова. По предварительным данным, его причиной стало нарушение техники безопасности.

Из-за инцидента пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы. Позже возгорание удалось локализовать на площади 1 000 квадратных метров.

