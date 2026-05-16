Собянин сообщил об уничтожении уже 32 БПЛА, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три БПЛА, летевших на Москву, заявил на своей странице в MAX Сергей Собянин.

Таким образом, силам ПВО удалось ликвидировать уже 32 беспилотника, которые пытались атаковать российскую столицу. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась еще в ночь на пятницу, 15 мая. На этом фоне в ряде столичных аэропортов введены ограничения. В частности, авиагавани Домодедово и Жуковский не принимают и не отправляют рейсы.

Аналогичные меры были приняты в аэропорту Внуково, но позже воздушная гавань вновь стала принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

