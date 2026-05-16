Число пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до 6

Количество пострадавших в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек были доставлены в медучреждения, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в МАХ.

"Им оказывается необходимая помощь", – отметил он.

Взрыв с последующим возгоранием произошел при разгрузке газовоза в Пятигорске 16 мая. Глава города Дмитрий Ворошилов уточнял, что ЧП не связано с атакой БПЛА. По предварительным данным, его причиной стало нарушение техники безопасности.

Спустя время площадь возгорания увеличилась до 1 000 квадратных метров. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара.

В тушении огня задействованы более 50 человек личного состава МЧС РФ и 8 единиц техники.

